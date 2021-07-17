Almanya’da sel 103 can aldı

ALMANYA'DA şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde sel nedeniyle kaybolan bin 300 kişiden ise halen haber alınamıyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

DİĞER