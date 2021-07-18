Avrupa’daki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: 170 ölü

AVRUPA, tarihin en büyük doğal afetlerinden biriyle boğuşuyor. Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde etkili olan sağanak yağışların oluşturduğu sellerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük felaketlerden birinin yaşandığı Almanya'da Rheinlan-Pfalz eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükselirken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise can kaybı 43'te kaldı. Toplam ölü sayısının 133'e ulaştığı Almanya'da afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, aramakurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor. ABD'den dönen Başbakan Angela Merkel'in afet bölgelerini en kısa sürede ziyaret edeceği açıklandı. Belçika'daki sellerde ise yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Ülkede 20 Temmuz 1 günlük milli yas ilan edildi. Alınan karar doğrultusunda 20 Temmuz günü saat 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

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