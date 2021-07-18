Güney Afrika’da devam eden ayaklanmada 212 kişi öldü

GÜNEY Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın tutuklanmasının ardından başlayan olaylarda en az 212 kişi öldü, 2 bin 550 kişi de tutuklandı. Ayaklanmayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Yıkım ülkede 161 alışveriş merkezi, 11 depo, 8 fabrika ve 161 içki satış noktasına mal oldu. Güvenlik güçlerimiz sahada kontrol kurarken bunun etkileri tüm Güney Afrikalılar tarafından hissedilecek" dedi. Hükümetin önceliğinin ülkeyi istikrara kavuşturmak ve yeniden inşa sürecini başlatmak olduğunu belirten Ramaphosa, hafta sonu itibariyle sahadaki asker sayısının 25 bine çıkartılacağını ifade etti.

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