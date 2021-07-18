Lübnan’daki hükümet krizi nedeniyle halk sokağa indi

LÜBNAN'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile anlaşamadığı için görevi bıraktı. Hariri'nin açıklamasından sonra Lübnan lirası dolar karşısında sert düşüşe geçti. Dolar, karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıktı. Ülkede ciddi ekonomik kriz baş gösterince, Hariri destekçileri de sokaklara çıktı. Protestocular ile askeri güçler arasında sert çatışmalar çıktı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, ülkedeki durumun daha da kötüye gittiğini ve mali kriz nedeniyle siyasi ve sosyal gerilimlerin alevlenmesi ile daha da kötüleşeceğini söyledi.

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