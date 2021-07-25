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Haberler Dış Haberler “ABD’nin C-17 askeri uçağı hava sahamızı ihlal etti”

ABD’nin C-17 askeri uçağı hava sahamızı ihlal etti”

25.7.2021

VENEZUELA Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasının ABD'ye ait olduğu ileri sürülen "C-17" tipi askeri nakliye uçağı tarafından ihlal edildiğini duyurdu. Bakanlık, Zulia eyaletindeki Sierra de Perija bölgesinde ABD bayraklı olduğu belirtilen uçağın yaklaşık 26 kilometre yol kat ettiğini bildirdi. İhlalin ardından yayımlanan bildiride, "Venezuela'nın egemenliğine ve bütünlüğüne yönelik düşmanca saldırı eylemleri göz ardı edilemez" ifadelerine yer verildi.
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