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Haberler Dış Haberler Biden Afgan mültecilere 100 milyon dolar fon ayırdı

Biden Afgan mültecilere 100 milyon dolar fon ayırdı

Biden Afgan mültecilere 100 milyon dolar fon ayırdı

25.7.2021

ABD, Afganistan'da ABD ile iş birliği yapan ve Özel Göç Vizesi (SIV) ile ülkeye göç etmek isteyen Afganları tahliye etmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan ABD'ye getirilecek Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 milyon dolar tutarındaki fon talebini onayladığı duyuruldu. Ayrıca Biden'ın, aynı ihtiyaçları karşılamak için devlet kurumları üzerinden verilecek hizmet ve sözleşmeler aracılığıyla 200 milyon doların da kullanılması için yetki verdiği aktarıldı.
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