HAİTİ'NİN suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise son yolculuğuna uğurlandı. Moise'nin memleketi Cap-Haitien kentindeki evinde yoğun güvenlik önlemleri altında tören düzenlediği esnada yüzlerce protestocunun konuta zorla girmeye çalışması üzerine olaylar çıktı. Polis, adalet sloganları atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkmak zorunda kaldı. İki saat geciken törende, saldırıdan yaralı kurtulan Başkan Moise'nin eşi Martine Moise, kocasının tabutuna dokunarak adalet çağrısında bulundu.
Suikasta kurban giden Başkan Moise’ye olaylı cenaze töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.