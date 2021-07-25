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Suikasta kurban giden Başkan Moise’ye olaylı cenaze töreni

Suikasta kurban giden Başkan Moise’ye olaylı cenaze töreni

25.7.2021

HAİTİ'NİN suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise son yolculuğuna uğurlandı. Moise'nin memleketi Cap-Haitien kentindeki evinde yoğun güvenlik önlemleri altında tören düzenlediği esnada yüzlerce protestocunun konuta zorla girmeye çalışması üzerine olaylar çıktı. Polis, adalet sloganları atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkmak zorunda kaldı. İki saat geciken törende, saldırıdan yaralı kurtulan Başkan Moise'nin eşi Martine Moise, kocasının tabutuna dokunarak adalet çağrısında bulundu.
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