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Türklerin açtırdığı kuyular 500 bin kişiye umut oldu

Türklerin açtırdığı kuyular 500 bin kişiye umut oldu

25.7.2021

TÜRK hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde Afrika ülkesi Çad'da açılan kuyulardan yüz binlerce kişiye temiz su sağlanıyor. Türk hayırseverlerin girişimleriyle son yıllarda Çad'ın birçok noktasında temiz su temini için çalışma yapıldı. Son 6 yılda sadece TDV öncülüğünde açılan su kuyuları ve vakıf çeşmelerinden 500 bine yakın kişi istifade ediyor. TDV Çad Temsilcisi Osman Türk, ""Yerin altındaki suyu otomatik güneş panelli sistemle çıkarıyoruz. Kuyuların denetimini de 20 yıl vakfımız yapacak" dedi.
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