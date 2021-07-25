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Üç cami imamı açıklamaları nedeniyle görevden alındı

25.7.2021

FRANSA'DA Müslümanları hedef alan tasarının yasalaşmasının ardından bu kez de üç imam görevden alındı. Loire bölgesindeki caminin imamı, bayram namazında okuduğu ayet ve hadis "Cumhuriyet değerlerine aykırı" görüldüğü gerekçesiyle İçişleri Bakanı Darmanin'in emriyle görevinden alındı. Saint-Chamond Ulu Camisi'nin imamının da Ahzab Suresi'nden Hazreti Muhammed'in eşlerine hitap eden bir bölümü paylaşması nedeniyle görevine son verildi. Gennevilliers Camisi imamının görevine de kadınların giyim tarzını eleştirdiği iddiasıyla son verildi.
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