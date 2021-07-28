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Almanya’da kimya tesisinde patlama

Almanya’da kimya tesisinde patlama

28.7.2021

ALMANYA'NIN Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama gerçekleşti. Leverkusen kent idaresinden yapılan açıklamada, patlamada bir kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, 4'ü ağır 16 kişinin yaralandığı, 4 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama nedeniyle kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun duman oluşurken polis, çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulmasını istedi. Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi. Yoğun duman nedeniyle kentin bazı bölgelerindeki çocuk oyun parkları kapatıldı.
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