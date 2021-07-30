Alaska’da 8.2’lik deprem sonrası tsunami alarm

ABD'NİN Alaska eyaletinde yerel saat ile 22.15'te 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük depremden sonra bölgede 2'si 6'nın üzerinde olmak üzere çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Alaska Yarımadası ve Pasifik kıyı bölgeleri için uyarı yayınlanırken, bölgede tahliyeler başladı. Yetkililer, 8.2'lik depremin 1965'ten bu yana meydana gelen en büyük deprem olduğunu kaydetti.

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