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Ermenilerin yeni terör örgütünün adı ‘Poga’

9.8.2021

ASILSIZ Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Ermenilerin yeni terör örgütünün Askeri Yurtsever Okulu (Poga) adı altında oluşturulan terör örgütü olduğunu söyledi. Eğilmez, "Karabağ'ı ele geçirme hayaliyle, Askeri Yurtsever Okulu (Poga) adı altında oluşturulan bu terör örgütü, Mart ayından beri faaliyette. 29 Mart 2021'de derslerin başladığı sözde okul, çatısı altında farklı yaş gruplarından insanlar toplayıp askeri eğitim veriyor" diye konuşarak uyarılarda bulundu.
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