Türk ve Rus askerinden kritik anlaşma

Türkiye'nin başarılı Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye rejiminin sürekli kara propaganda yaptığı Haseke içme suyu pompa istasyonu ve Mabruka bölgesindeki elektrik santrali için Türk ve Rus askeri yetkililer, sorunları çözmek için anlaştı.

KARA PROPAGANDA VAR

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinin PKK/YPG terör örgütünden arındırmasının ardından yaklaşık 2 yıldır içme suyu üzerinden kara propaganda yapıyor. Tel Tamir ve Haseke bölgesinin ihtiyacını karşılayan Allouk bölgesindeki 34 kuyudan çıkarılan içme suyunun Türkiye tarafından bilinçli bir şekilde bölgeye verilmediğini iddia eden rejim, algı politikası yürütmeye devam ediyor.

POMPALAR ÇALIŞMIYOR

Haseke ve kırsalına içme suyu verilememesinin rejimin Tişrın ve Tabka barajlarından elde ettiği elektriği pompa istasyonuna yeteri kadar aktarmamasından kaynaklandığını belirten Türkiye, Rusya Federasyonu ile birlikte bölgede inceleme yaptı. Yapılan görüşmeler sonucu Türkiye ve Rus tarafı, çözüm için ilk adımı attı. Rus General Andrey Muraşkin ve beraberindeki askeri heyet, Tuğgeneral Mustafa Enis Koç ve Türk askeri heyetle görüştü. Rus heyet, incelemelerde rejimin verdiği elektrik miktarının çok düşük olduğunu tespit etti. Türk tarafı da bölgede elektriğin saat 16.00 ile 07.00 arasında değil, saat 07.00 ile gece saat 22.00 arasında verilmesi gerektiğini söyledi. Rus heyet, bu konuda rejim ile gerekli görüşmelerin yapılacağını dile getirdi. Görüşmeler sırasında sürekli elektriğin kesilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

TEMİZ SU SORUNU DA ÇÖZÜME KAVUŞACAK

ALLOUK Su İstasyonu rejimin kontrolündeki Tel Tamir ve Haseke'nin su ihtiyacını karşılıyor. Toplam 34 kuyudan oluşan istasyonda 10 bin metreküp kapasiteli bir de yer altı deposu bulunuyor. Suyun kesintisiz aktarılabilmesi için 20 kuyu ve 5 motorun aynı anda çalışması gerekiyor. Aynı hattan beslenen yerleşim yerleri dahil en az 8.5 megawatt elektriğe ihtiyaç duyuluyor fakat rejim buraya yaklaşık 6 megawatt elektrik gönderiyor. Bu nedenle sadece 5 kuyu ve 2 motor çalıştırılabiliyor. Heyetlerin anlaşmasının bu sorunu da ortadan kaldırması bekleniyor.