Türklerin tahliyesi için hummalı çalışma

ABD'NİN çekilme kararı almasından bu yana Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle başta havalimanı olmak üzere ülke genelinde yabancıların durumu merak konusu oldu. Türkiye, ülkede kalan bin 500 civarındaki vatandaşının güvenliğini sağlamak için süreci yakından takip ederek tüm taraflarla gerekli teması kurdu. Ankara'nın Kabil büyükelçiliği ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.

KOORDİNASYON SAĞLANDI

ÖTE yandan, Türkiye'nin Afganistan'daki diplomatik misyonlarının tahliyesi ya da küçülmesi yönünde bir karar alınmadığı öğrenildi. Ülkedeki tüm konsolosluk işlemleri yoğun mesai ile sürdürülüyor. Büyükelçilik, Afganistan'da kalmak isteyen Türk vatandaşlarının irtibat bilgileri kayda alınıp güncelledi. Taliban ile Katar'daki temsilcisi üzerinden görüşmeler başlatıldı. Süreçte Dışişleri Bakanlığı kritik rol üstlenirken, diğer kamu kurumlarının yanı sıra Türk Hava Yolları ile de koordinasyon sağlandı. Bu arada 42 Türk dün Afganistan'dan tahliye edildi.

■ BETÜL USTA