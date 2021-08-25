“ABD askerlerini Asya’da görmek istemiyoruz”

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mevkidaşı Peter Szijjarto ile düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilme süreciyle ilgili konuştu. Lavrov, "ABD'nin askerlerini bu bölgede görmek istemiyoruz. Çünkü, ortak bir güvenlik alanımız var ve bu alanın kendi yükümlülükleri var" dedi. Lavrov, ABD'nin bunu Afganistan'a gerektiğinde saldırmak amacıyla yapmak istediği değerlendirmesinde de bulundu.

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