Afganistan’da ABD’li dönem sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini duyurdu. Biden, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

KOMUTANLARA TEŞEKKÜR

31 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayan kumandanlara teşekkür eden Biden, "Son 17 günde, askerlerimiz ABD tarihindeki en büyük hava yoluyla taşıma operasyonunu gerçekleştirdi, 120 binden fazla vatandaşımızı, ailelerini, Afgan müttefiklerimizi tahliye ettiler. Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti" ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki varlıklarını 31 Ağustos'tan sonraya uzatmamama kararının Genelkurmay Başkanı ve tüm kumandanların tavsiyesi olduğunu belirten Biden, "Komutanlarımız, askerlerimizin hayatını korumanın ve gelecek zamanda Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin ayrılışını güvene almanın en iyi yolunun askeri varlığımızı bitirmek olduğunu söyledi" bilgisini paylaştı.