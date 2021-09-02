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Haberler Dış Haberler “ABD’nin Afganistan’daki varlığı sadece trajedi yarattı”

ABD’nin Afganistan’daki varlığı sadece trajedi yarattı”

2.9.2021

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesini ziyaret etti. Dış politikayla ilgili değerlendirmede bulunan Putin, Afganistan'da yaşananlarla ilgili ABD'yi suçlayarak, "Washington kendi standartlarını Afganistan'da uygulamaya çalıştı ancak ABD'nin 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı" dedi.
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