“Afganistan’da Taliban’ı tanımak için acelemiz yok”

BEYAZ Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, "Her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok" yanıtını verdi. Psaki, Biden'ın "Her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağız" sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise, "Bu sözümüze sadık kalacağız" yanıtını verdi.

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