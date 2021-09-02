Çad’da yaşayan Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu

İNSANA Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Orta Afrika ülkesi Çad'ın Abeşe şehrinde susuzluk ve kirli su problemlerinden etkilenen 1 milyon insana hayırseverlerin destekleriyle umut oldu. Son yılların en büyük su krizlerinden birisinin yaşandığı Abeşe'deki insanların sesine kulak veren İDDEF, Osmanlı Devleti döneminden kalma Türk Bahçesi Mahallesi'nde elektrik pompalı, güneş enerjili ve 16 çeşmeden oluşan tam donanımlı su kuyusu açtı. Su kuyusunun açılmasıyla bölge halkı temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı.

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