Irak’ta Türkmenler ilk kez tek listede seçime katılıyor

IRAK Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, 10 Ekim'de yapılacak erken seçimleri değerlendirdi. Türkmen toplumunun seçim tarihiyle ilgili kuşkularının olduğunu hatırlatan Turan, yine ihlallerin yaşanabileceğini de aktardı. Turan, "2005 seçimleri sonrası ilk kez tüm Türkmen partileri tek listede seçime katılıyor. Türkmen milletinden de ricamız çıkardığımız adayları yalnız bırakmamaları" dedi.

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