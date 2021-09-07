Amerikan kabusu!

ABD'den gelen son görüntüler dehşete düşürdü. ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'daki uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri dünya basınında gündem oldu. Ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların dehşet verici boyuttaki halleri izleyenleri korkuttu. Milyonlarca gencin uyuşturucu bağımlısı olduğu ABD'de zombi filmlerini andıran görüntüler sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı. İnsanların bu korkunç görüntüleri ve sokakların içler acısı hali ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Görüntüler, ABD'de sokakların içler acısı hali izleyenlere "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtti.

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