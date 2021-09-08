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ABD’deki saldırılarda 1 çocuk öldü, 7 çocuk da yaralandı

ABD’deki saldırılarda 1 çocuk öldü, 7 çocuk da yaralandı

8.9.2021

ABD'NİN Chicago kentinde silahlı saldırılarda 4 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Mychal Moultry, şehrin Woodlawn semtindeki evinin önünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunların açık pencereden içeri girmesiyle başından iki kez vuruldu. Hastaneye kaldırılan Moultry kurtarılamadı. Polis, Moultry'nin katilinin bulunması için bilgi sağlayana 9 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Diğer saldırı olaylarında da 12 yaşın üzerinde 7 çocuğun yaralandığı açıklandı.
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