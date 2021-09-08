Kanada Başbakanı Trudeau taşlı saldırıya uğradı

KANADA Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül'de yapılacak seçimler nedeniyle gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı. Kampanya için gittiği bir çok yerde protestolarla karşılaşan Trudeau, London'da da Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran öfkeli protestocuların sataşmalarına maruz kaldı. Cevap vermeye çalışan Trudeau'ya bu sırada çakıl taşları atıldı. Bölgeden ayrılan Trudeau, daha önce de Bolton kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı. Anketlerde Muhafazakar Parti'nin yüzde 35 ile Trudeau'nun partisini geçtiği belirtiliyor

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