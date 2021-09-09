Endonezya’da hapishanede yangın: 41 mahkum öldü

ENDONEZYA'NIN başkenti Jakarta yakınlarındaki yaklaşık 2 bin mahkumun bulunduğu Tangerang Hapishanesi'nde yangın çıktı. Uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlerin kaldığı C blokta gece 01.45 civarında çıkan yangında 41 mahkumun hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerden birinin Güney Afrika, birinin de Portekiz vatandaşı olduğunu aktaran Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, "Kapasitenin üzerinde mahkum vardı. Yangın esnasında bazı kapılar açılamadı" dedi. Yetkililer, kapasitesi 40 olan C blokta toplam 122 mahkum olduğunu kaydetti.

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