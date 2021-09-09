Esad rejiminin İdlib’deki saldırıları sürüyor: 5 ölü

SURİYE'DE Beşar Esad rejimi güçleri İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Serakıb ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan güçlerin, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı. Saldırıda biri kadın, biri de çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki sağlık merkezine de saldırdı. Buradaki saldırıda da bir kadının hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı, sağlık merkezinin ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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