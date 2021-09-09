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Kanada’yı etkileyen Larry Kasırgası görüntülendi

Sentinel 3 uydusu tarafından görüntülenen kasırganın fotoğrafı paylaşıldı.

Kanada’yı etkileyen Larry Kasırgası görüntülendi

9.9.2021

AVRUPA Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus'a ait Sentinel 3 uydusu, Kanada'yı etkileyen Larry Kasırgası'nı uzaydan görüntüledi. Yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida'nın ABD'nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası'nın da Kanada'nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi. Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.
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