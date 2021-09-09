RUSYA Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, ülkenin kuzeyindeki Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarırken trajik şekilde yaşamını yitirdi" denildi. Russia Today Televizyonu ise Ziniçev'in, röportaj sırasında suya düşen bir kameramanı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde, "Bakan Ziniçev ve kameraman bir uçurumun kenarındaydı. Kameraman kaydı ve suya düştü. Zinichev kameramanın peşinden koştu ve bir kayaya çarparak öldü" denildi.
Rusya Acil Durum Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.