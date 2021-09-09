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Rusya Acil Durum Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durum Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

9.9.2021

RUSYA Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, ülkenin kuzeyindeki Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarırken trajik şekilde yaşamını yitirdi" denildi. Russia Today Televizyonu ise Ziniçev'in, röportaj sırasında suya düşen bir kameramanı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde, "Bakan Ziniçev ve kameraman bir uçurumun kenarındaydı. Kameraman kaydı ve suya düştü. Zinichev kameramanın peşinden koştu ve bir kayaya çarparak öldü" denildi.
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