2 katlı binada doğalgaz patlaması: 3 ölü, 6 yaralı

RUSYA'NIN Lipetsk bölgesine bağlı Yelets kentinde 16 dairenin bulunduğu 2 katlı bir binada önceki gece saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Gece boyunca süren çalışmalarda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın orta kısmının tamamen çöktüğü patlamada 6 kişi de yaralandı.

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