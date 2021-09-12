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2 katlı binada doğalgaz patlaması: 3 ölü, 6 yaralı

2 katlı binada doğalgaz patlaması: 3 ölü, 6 yaralı

12.9.2021

RUSYA'NIN Lipetsk bölgesine bağlı Yelets kentinde 16 dairenin bulunduğu 2 katlı bir binada önceki gece saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Gece boyunca süren çalışmalarda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın orta kısmının tamamen çöktüğü patlamada 6 kişi de yaralandı.
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