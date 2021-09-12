BM Mülteciler Yüksek Komiseri Türkiye’yi övdü

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada övgü dolu ifadeler kullandı. Açıklamasında ihtiyacı olan tüm insanlara koruma sağlama kararlılığından dolayı övgüde bulunan Grandi, "Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor" ifadesini kullandı

DİĞER