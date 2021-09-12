Hayvanat bahçesindeki goriller korona oldu

ABD'NİN Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesindeki gorillerde Kovid- 19 tespit edildi. Atlanta Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, bir goril sürüsünde öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğü ifade edildi. Yapılan testlerde 13 gorilin pozitif olduğu belirtildi. Ülkenin California eyaletinin San Diego kentindeki hayvanat bahçesindeki 2 gorilde de Ocak ayında Kovid-19 teşhis edilmişti.

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