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Haberler Dış Haberler Katliamda bir kişi daha suçunu itiraf etti

Katliamda bir kişi daha suçunu itiraf etti

Katliamda bir kişi daha suçunu itiraf etti

12.9.2021

ABD'NİN Ohio eyaletinde bir aileden 2016 yılında 8 kişinin öldürülmesine ilişkin davada Angela Wagner, cinayetlerin planlanmasına yardımcı olduğunu itiraf etti. Angela Wagner, 2016'da bir aileden 8 kişinin öldürüldüğü cinayetlerdeki rolünü savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında itiraf ederek ailesinden suçunu kabul eden ikinci isim oldu. İtirafta bulunması nedeniyle savcılar, ağırlaştırılmış cinayet suçlamasını düşürdüğü zanlının 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
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