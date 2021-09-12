JAPONYA İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun Ekim'de erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine gireceği bildirildi. Mako evlendikten sonra yaşadığı İmparatorluk Konutu'ndan ayrılacak. Ekim'de evlenecek çift, yeni hayatlarını ABD'de sürdürecek. Japonya'da geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.
Prenses Mako Ekim ayında evleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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