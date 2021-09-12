Turistik adada hortum dehşeti: 2 kişi öldü

İTALYA'NIN güneyinde bulunan turistik Pantelleria Adası'nda önceki akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

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