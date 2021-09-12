  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Turistik adada hortum dehşeti: 2 kişi öldü

Turistik adada hortum dehşeti: 2 kişi öldü

Turistik adada hortum dehşeti: 2 kişi öldü

12.9.2021

İTALYA'NIN güneyinde bulunan turistik Pantelleria Adası'nda önceki akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turistik adada hortum dehşeti: 2 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.