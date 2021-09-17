Fransa, DEAŞ’ın Sahra sorumlusunu öldürdü

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Adnan Abu Walid al-Sahrawi'nin Mali'deki Fransız Barkhane güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Sahel'deki terörist gruplara karşı mücadelemizde büyük bir başarıdır" ifadelerini kullanarak bunun Sahel'de Fransa için Barkhane operasyonlarında ölen ve yaralanan Fransız askerlerini ve ailelerini hatırlattığını belirtti.

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