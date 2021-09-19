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Haberler Dış Haberler ABD Irak’taki 2 şehirden daha çekilme kararı aldı

ABD Irak’taki 2 şehirden daha çekilme kararı aldı

19.9.2021

IRAK, Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıkladı. Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe dışı role geçişini görüşmek üzere iki ülke arasında toplantı düzenlendi. Enbar ve Erbil'deki askeri üslerden ABD muharebe birliklerinin azaltılmasının kararlaştırıldığı toplantıda taraflar, ABD kuvvetlerinin ve uluslararası koalisyon güçlerinin varlığının Irak'ın daveti üzerine geldiğini vurguladı. Bu karar, ABD'nin bu bölgelerden çekilmesi şeklinde yorumlandı.
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