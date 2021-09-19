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Haberler Dış Haberler Türkiye-İspanya arasında 27 yıl sonra ilk ziyaret

Türkiye-İspanya arasında 27 yıl sonra ilk ziyaret

19.9.2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün İspanya'ya gidiyor. Şentop, İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar tarafından karşılanacak. İlk gün Şentop onuruna büyükelçilikte akşam yemeği verilecek. İkinci gün, Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlardan oluşan bir grup katılımcıyla bir araya gelecek olan Şentop, ertesi gün Granada Ulu Camisi'ni de ziyaret edecek. Başkan Şentop'un ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde İspanya'ya yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
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