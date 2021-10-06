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Eski Sırp polise savaş suçundan 20 yıl hapis cezası

Eski Sırp polise savaş suçundan 20 yıl hapis cezası

6.10.2021

KOSOVA'DA mahkeme, eski bir Sırp yedek polis olan Goran Stanisic'i, 1999 Kosova Savaşı sırasında 13 Arnavut sivilin öldürülmesindeki rolünden dolayı savaş suçu işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum etti. Stanisic'in, ülkenin orta kesimlerindeki Lipyan'da 15 ve 16 Nisan 1999'da iki köyde sivil Arnavut toplumuna karşı yapılan saldırılarda görev aldığı belirtildi.
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