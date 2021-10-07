Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den İran’a sert tepki

AZERBAYCAN ile İran arasında son günlerde sınırda başlayan gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de topraklarında İsrail askerlerinin bulunduğu iddialarına sert cevap geldi. "Hangi ülke ile hangi düzeyde ilişki kurmamız bizim kendi işimiz" diyen Aliyev, "Ermenistan ile dostane ilişkileri olan ülkelere bir şey demiyoruz. Gözlerini açıp görsünler. İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır" açıklamasını yaptı.

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