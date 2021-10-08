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‘Asıl başkaldırı 3 Kasım’da yapılan seçimlerde yaşandı’

‘Asıl başkaldırı 3 Kasım’da yapılan seçimlerde yaşandı’

8.10.2021

ABD'NİN eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Kongre komitesine tepki gösterdi. Trump, "Demokratların seçilmemiş komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde olduğu sonucuna ulaşmalıdır" dedi. Aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçilerinin Kongre binası baskınında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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