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İngiltere, Türkleri karantinaya almayacak

8.10.2021

İNGİLTERE, onayladığı Kovid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni seyahat listesine göre Türkiye, Gana ve Hindistan dahil 37 ülke, İngiltere'ye seyahat için onaylanan aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi. Bunun için AstraZeneca, BioNTech, Moderna ve Janssen aşılarından herhangi birinin çift dozunu yaptırmış olmak yetiyor. Bu arada Türkiye'de dün 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
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