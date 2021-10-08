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İsrail mahkemesinin aldığı sessiz ibadet kararına tepki

İsrail güçleri ve Yahudiler, 2003’ten bu yana idarenin izni olmadan kutsal mabede girerek olay çıkartıyor.

İsrail mahkemesinin aldığı sessiz ibadet kararına tepki

8.10.2021

İSRAİL'DE mahkemenin Yahudilerin işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine Filistinlilerden sert tepki geldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya yönelik açık bir düşmanlık, Filistin halkı ile İslam ümmetine karşı da bir savaş ilanı olduğu aktarıldı. Kudüs Valisi Adnan Gays İsrail'i saygılı olmaya çağırırken, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da "Gerçeğin çarpıtılması, tarihi gerçekleri değiştirmez" ifadelerini kullandı.
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