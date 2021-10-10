Çöken binada 7 kişi öldü ulusal yas ilan edildi

GÜRCİSTAN'IN başkenti Batum'da önceki gün çöken binada 7 kişi hayatını kaybetti. Aramakurtarma çalışmalarında 2'si çocuk toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, enkaz altında 1 kişinin kaldığını düşündüklerini ifade etti. Öte yandan Başbakanı İrakli Garibaşvili, felaketin kurbanları anısına 11 Ekim'in "ulusal yas" günü ilan edildiğini duyurdu. Olayla ilgili 1. katın ev sahibi ile yasadışı yenileme çalışması yapan 2 işçinin gözaltına alındığı ifade edildi.
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