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Macron: Mali’de uzun süre kalma hedefimiz yok

Macron: Mali’de uzun süre kalma hedefimiz yok

10.10.2021

FRANSA'NIN Montpellier kentinde, Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı bir Afrika- Fransa Zirvesi düzenlendi. Zirvede yer alan tek cumhurbaşkanı olan Fransa lideri Emmanuel Macron, Mali'deki askeri üsleri mümkün olan en hızlı şekilde kapatmak istediğini ancak "'güçlü devletin" ve "yatırım projelerinin" olması gerektiğini söyledi. "Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok" diyen Macron, hedefinin Afrika topraklarında ebediyen askeri üslere sahip olmak olmadığını belirtti.
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