Tedarik zinciri sorunu kıtlık korkusu yarattı

İNGİLTERE'DE ağır vasıta sürücüsü eksikliğinin yarattığı akaryakıt kriziyle başlayan süreç giderek zorlaşıyor. Gaz fiyatlarının yükselmesi de krizi etkileyen faktörlerden biri oldu. Noel'den önce ihtiyaçlarını gidermek isteyen İngilizler, çeşitli gıdaları bulmakta sıkıntı yaşıyor. Basında çıkan haberlere göre, her 6 İngiliz vatandaşından biri son iki ay içerisinde istediği temel gıda ürünlerini süper marketlerde bulamadı. Halkın büyük bir kısmı gıda ürünü eksikliğinin Noel'den önce kıtlık boyutuna dönüşmesinden endişe duyuyor.

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