  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Tedarik zinciri sorunu kıtlık korkusu yarattı

Tedarik zinciri sorunu kıtlık korkusu yarattı

Tedarik zinciri sorunu kıtlık korkusu yarattı

10.10.2021

İNGİLTERE'DE ağır vasıta sürücüsü eksikliğinin yarattığı akaryakıt kriziyle başlayan süreç giderek zorlaşıyor. Gaz fiyatlarının yükselmesi de krizi etkileyen faktörlerden biri oldu. Noel'den önce ihtiyaçlarını gidermek isteyen İngilizler, çeşitli gıdaları bulmakta sıkıntı yaşıyor. Basında çıkan haberlere göre, her 6 İngiliz vatandaşından biri son iki ay içerisinde istediği temel gıda ürünlerini süper marketlerde bulamadı. Halkın büyük bir kısmı gıda ürünü eksikliğinin Noel'den önce kıtlık boyutuna dönüşmesinden endişe duyuyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tedarik zinciri sorunu kıtlık korkusu yarattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.