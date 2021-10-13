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Fransız siyasetçi, PKK’nın senatörlüğüne soyundu

Fransız siyasetçi, PKK’nın senatörlüğüne soyundu

13.10.2021

AVRUPA'DA sosyalist ve komünist partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Solu Partisi'nin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent, sosyal medya hesabı Twitter'dan bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti. "Türkiye'de 22 yıldır tutuklu bulunan Öcalan'ı unutmayalım" diyen Laurent, teröristbaşını "Kürk halkının lideri" olarak tanımladı. Laurent'e çok sayıda Türk "Öcalan teröristtir" diyerek tepki gösterirken, Gazeteci Öznur Küçüker Sirene de, Fransa'nın PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü hatırlattı
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