Putin’in yayında öksürmesi Rusya’da endişe yarattı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ve sanayi sektörleri konulu online düzenlenen bir toplantıya katıldı. 1 saati aşan toplantının sonlarında Putin üst üste birkaç kez öksürdü. Rus lider daha sonra Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıda Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, "Toplantıda öksürdünüz. Sağlığınız için endişeleniyoruz" dedi. Putin ise geçtiğimiz hafta yaptığı Sibirya gezisini hatırlatarak, "Merak etmeyin her şey yolunda. Tüm durumlara karşı tahliller yapılıyor" yanıtını verdi.

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