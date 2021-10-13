Senegalli aktivist Fall’dan Emmanuel Macron’a tepki

FRANSA'DA 8 Ekim'de düzenlenen Afrika-Fransa Zirvesi'nde "Afrika'dan özür dilenmeli" çıkışıyla dikkat çeken Senegalli aktivist Cheikh Fall, Fransa'nın bu zirveden ders çıkarması gerektiğini söyledi. "Fransa, Afrika'da yaptıkları için özür dilemeli" diyen Fall, "Afrikalı diktatörlerle çalışmayı bırakın. Bu sözde babacan işbirliği tavrını bırakın. Afrika'daki üslerinizden kademeli ve planlı şekilde çekilin. Afrika'nın 'acınası bir kıta' olarak görülmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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