Fransa’ya ikinci denizaltı darbesi Türkiye’den

PAKİSTAN'IN, Fransa'dan aldığı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda ülke basını, bu gelişmeyi Avustralya'nın anlaşma iptalinin ardından Fransa'ya yapılan ikinci darbe olduğunu ifade etti. Son olarak Arap basını, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AGOSTA 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı.

Demir'in "Savunmada politik baskılar var. Onları kırıyoruz. Örneğin Pakistan'ın Fransa'dan aldığı denizaltıların modernizasyon ihalesi için Fransızlar büyük baskı yaptı ama işi STM aldı" sözlerine dikkat çeken Arap basını, denizaltı ihalesinin Fransa'ya atılan ikinci bir darbe olduğunu ifade etti. Haberde, "Avustralya'nın Fransa ile yaptığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesinden günler sonra, Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşması Paris hükümetine ikinci bir darbe vurdu" ifadeleri yer aldı.