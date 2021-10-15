13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

TAYVAN'IN güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Dün kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürülebildi. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada ilk etapta 9 kişinin cansız bedenini buldu. Binadaki çalışmalarını, yangının söndürülmesinden saatler sonra tamamlayabilen ekiplerin 37 kişinin daha cesedini bulmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46'ya yükseldi. Bölge sakinleri binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

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