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İsrail’den Palmira’ya hava saldırısı

15.10.2021

BEŞŞAR Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin Humus iline bağlı Palmira (Tedmur) bölgesindeki askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 23.34'te Palmira bölgesine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Irak-Ürdün-Suriye üçgenindeki Tenf bölgesi yönünden gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü, 3 kişi de yaralandı.
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